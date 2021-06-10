Задержан водитель автобуса, который насмерть сбил шесть человек на Урале
Транспортное средство, за рулём которого он находился в момент ДТП, отправлено на проверку тормозной системы.
Кадр из видео СК РФ
Водитель, сидевший за рулём автобуса в городе Лесном Свердловской области и допустивший ДТП с шестью погибшими, задержан. Мужчина помещён под стражу в изолятор временного содержания, сообщил Лайфу руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Сам автобус направлен инспекторами ГИБДД на обследование с целью проверки тормозной системы на местное градообразующее предприятие, где имеются соответствующие специалисты.
"Автобус помещён на специальный стенд для проведения необходимых работ. Кроме того, сейчас решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы транспортного средства. Автобус утром, как установила проведённая полицией проверка, прошёл предрейсовый осмотр, а водитель — медицинский", — уточнил Горелых.
Напомним, авария произошла в городе Лесном на территории четвёртого комбината местного завода. Автобус протаранил ворота и сбил работников, которые шли на смену. В салоне было 48 человек, они не пострадали. В результате аварии погибло шесть пешеходов, ещё девять пострадали. По предварительным данным, причиной ДТП стали отказавшие тормоза.
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