Оператор "Северного потока – 2" назвал дату начала заполнения первой нитки трубопровода газом
В компании уточнили, что уложенные со стороны РФ и Германии морские секции газопровода соединены между собой.
Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer
Морская часть первой нитки трубопровода "Северный поток – 2" технически завершена, пусконаладочные работы по заполнению энергомагистрали газом начнутся уже завтра. Об этом заявила компания-оператор строительства газовой магистрали Nord Stream 2 AG.
"4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлён захлёст: уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", — говорится в сообщении.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2". Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.
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