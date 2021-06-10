Оператор "Северного потока – 2" назвал дату начала заполнения первой нитки трубопровода газом

Морская часть первой нитки трубопровода "Северный поток – 2" технически завершена, пусконаладочные работы по заполнению энергомагистрали газом начнутся уже завтра. Об этом заявила компания-оператор строительства газовой магистрали Nord Stream 2 AG.

"4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлён захлёст: уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", — говорится в сообщении.