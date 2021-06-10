Туроператоры рассказали, при каком условии может подешеветь отдых на юге России
Цены на Черноморском побережье бьют все рекорды, исходя из целого ряда факторов, но главный из них — отсутствие конкуренции. Другими словами, пока не откроют Турцию и Египет, дешевле не будет.
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Несмотря на большую загрузку российских курортов в этом летнем сезоне, говорить о снижении стоимости пребывания в местных отелях пока не приходится. Об этом на своём сайте сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), опросившая участников рынка.
"Цены на российских курортах в среднем по рынку выросли в этом сезоне в сравнении с сезоном 2019 года на 15–20%. И значительного снижения цен уже, скорее всего, не произойдёт. По Крыму в данный момент идёт стабилизация цены (при динамическом ценообразовании) на нераспроданные остатки мест, но о серьёзном спаде цен речи нет", — считает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
В АТОР также отметили, что сейчас никто и не думает снижать цену на бархатный сезон, никакой статистики по этому периоду у туроператоров пока нет. По словам Ромашкина, теоретически цены могут снижаться после 15 сентября и дальше, по мере понижения температуры на Черноморском побережье. Кроме того, стоимость номеров в объектах размещения российского юга могут снизить, например, погодные условия или новые ковидные ограничения. Но главным поводом стабилизировать цены должна стать конкуренция с иностранными курортами, отмечают эксперты. Это может произойти при условии, что уже в июле будет открыт въезд в Турцию или Египет.
Ранее Лайф писал о новом популярном месте для отдыха среди россиян. Там, как и в Сочи, всё оказалось битком. Причём, по статистике АТОР, россияне стали чаще бронировать люксовые отели для отпуска.
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