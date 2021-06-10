Туроператоры рассказали, при каком условии может подешеветь отдых на юге России

"Цены на российских курортах в среднем по рынку выросли в этом сезоне в сравнении с сезоном 2019 года на 15–20%. И значительного снижения цен уже, скорее всего, не произойдёт. По Крыму в данный момент идёт стабилизация цены (при динамическом ценообразовании) на нераспроданные остатки мест, но о серьёзном спаде цен речи нет", — считает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

В АТОР также отметили, что сейчас никто и не думает снижать цену на бархатный сезон, никакой статистики по этому периоду у туроператоров пока нет. По словам Ромашкина, теоретически цены могут снижаться после 15 сентября и дальше, по мере понижения температуры на Черноморском побережье. Кроме того, стоимость номеров в объектах размещения российского юга могут снизить, например, погодные условия или новые ковидные ограничения. Но главным поводом стабилизировать цены должна стать конкуренция с иностранными курортами, отмечают эксперты. Это может произойти при условии, что уже в июле будет открыт въезд в Турцию или Египет.