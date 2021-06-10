Отвесившего пощёчину Макрону француза приговорили к четырём месяцам тюрьмы

Дамьен Тарель, давший пощёчину президенту Франции Эмманюэлю Макрону на публичном мероприятии, приговорён к четырём месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на решение суда.

В ходе судебного заседания, прокурор назвал недопустимой выходку Тареля. Этот жест, по его мнению, является не только желанием нанести удар, но и унижением. Он подчеркнул, что обидчик обращался со своим собеседником, как с ребёнком, которому хочется дать ему пощечину и принизил его. В связи с этим, французская прокуратура требует приговорить мужчину, напавшего на Макрона, к 18 месяцам тюрьмы без каких-либо поправок. Сам же Тарель заявил, что не раскаивается в содеянном.

"Я думаю, что Макрон представляет упадок нашей страны. Много людей чувствуют эту несправедливость. Не хотел бы судить нашу демократию, но я думаю, что он не был избран всем французским обществом", — сказал он.