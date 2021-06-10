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Отвесившего пощёчину Макрону француза приговорили к четырём месяцам тюрьмы

В ходе слушания задержанный назвал нападение спонтанным и заявил, что не раскаивается.

10 июня, 15:16
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BFMTV/status/1403006217782394883/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BFM TV</a></p>

Фото © Twitter / BFM TV

Дамьен Тарель, давший пощёчину президенту Франции Эмманюэлю Макрону на публичном мероприятии, приговорён к четырём месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на решение суда.

В ходе судебного заседания, прокурор назвал недопустимой выходку Тареля. Этот жест, по его мнению, является не только желанием нанести удар, но и унижением. Он подчеркнул, что обидчик обращался со своим собеседником, как с ребёнком, которому хочется дать ему пощечину и принизил его. В связи с этим, французская прокуратура требует приговорить мужчину, напавшего на Макрона, к 18 месяцам тюрьмы без каких-либо поправок. Сам же Тарель заявил, что не раскаивается в содеянном.

"Я думаю, что Макрон представляет упадок нашей страны. Много людей чувствуют эту несправедливость. Не хотел бы судить нашу демократию, но я думаю, что он не был избран всем французским обществом", — сказал он.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощёчину от мужчины во время визита в департамент Дром. В какой-то момент один из присутствующих после рукопожатия кинулся на главу республики. Два человека были задержаны. Позднее стало известно, какое наказание грозит французу, отвесившему Макрону пощёчину. По словам специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, вероятно, сотрудников охраны главы республики уволят, поскольку именно они допустили промах в работе.

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У сообщника напавшего на Макрона экстремиста нашли оружие и "Майн кампф" Гитлера

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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