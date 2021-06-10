Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена способна повлиять на дальнейшую судьбу курса доллара, при этом в лучшую или худшую сторону — будет зависеть от результатов саммита. Об этом телеканалу "360" рассказал экономист и политолог Никита Масленников.

"Ожидания всегда рынок разогревают... Если не будет впоследствии какого-то усиления давления, какой-то антироссийской риторики, то доллар вполне может опуститься до 71–72 [рублей]. Если республиканцы выскажутся с резкой критикой Байдена, то я не думаю, что это существенно подтолкнёт рубль к ослаблению. Тогда останется в этом коридоре — 72,5–73,5 [рубля]", — отметил Масленников.

Эксперт отметил, что при неблагоприятном исходе встречи президентов России и США курс доллара будет колебаться в районе 74 рублей. При этом, по его мнению, цена доллара всё же останется прежней, если политическая обстановка будет стабильной до конца лета, а вот с осени может начаться возвращение доллара на позиции 75–76 рублей.