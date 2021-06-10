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"Дешёвые подделки": Максим Фадеев пожаловался на засилье фриков на Премии Муз-ТВ

Продюсер считает, что сейчас "время копий", но этот период постепенно уже идёт на спад.

10 июня, 14:58
<p>Фото © ТАСС / Тараканов Вадим</p>

Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Известный российский певец и продюсер Максим Фадеев обрушился с критикой на гостей Премии Муз-ТВ, прошедшей в начале июня и вызвавшей широкий резонанс. Он рассказал, что сейчас шоу-бизнес сильно изменился.

"Раньше среди музыкантов можно было встретить одного фрика, а сегодня среди фриков можно встретить лишь одного музыканта! Сегодня немодно быть умным, уникальным в своих идеях и так далее", — цитирует шоумена портал "Дни.ру".

Фадеев отметил, что эти качества, равно как ум и креативность, больше не котируются. По его мнению, сейчас "время копий" и "дешёвых подделок". При этом продюсер полагает, что такая мода уже идёт на спад, и на премии он уже наблюдал предсмертное состояние — "агонию".

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Напомним, музыкальная церемония "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света" прошла в столичном Дворце спорта "Мегаспорт" 4 июня. В этом году ведущими были Ксения Собчак, Александр Ревва, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев. После неё в пресс-службе Роскомнадзора заявили о проверке музыкальной Премии Муз-ТВ на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Ранее в службе отметили, что примут меры реагирования в случае выявления нарушений закона.

Максим Фадеев прославился как российский певец, автор песен, режиссёр и продюсер. В начале карьеры его незаурядные музыкальные способности и чувство стиля были забракованы мэтрами российской эстрады. Впрочем, трудности только закалили характер музыканта, подарившего россиянам множество прекрасных песен и открывшего им Линду, Глюкозу, Юлию Савичеву, Пьера Нарцисса и группу Serebro. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Фадеева читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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