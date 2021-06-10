В офисе Зеленского отреагировали на слова Путина по поводу возможности вступления Украины в НАТО
Украинская сторона связывает прогноз, озвученный российский лидером, с подготовкой саммита в Женеве, где он встретится с президентом США.
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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что к дискуссии о возможности вступления Украины в НАТО он относится очень серьёзно и не считает это "болтовнёй". В Киеве расценивают это заявление как сигнал для внутренней российской аудитории перед международными саммитами, которые должны состояться в ближайшие недели.
"Если же всерьёз говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлётном времени ракет не может восприниматься вообще", — приводит слова советника Зеленского УНИАН.
Подоляк добавил, что тезисы Кремля ему кажутся "предсказуемыми и очевидными". Подобная риторика, по его словам, совершенно не отличается от того, что высказывалось ранее.
Ранее Владимир Путин выказал обеспокоенность тем фактом, что подлётное время ракет альянса до Москвы составит около десяти минут, если Украина вступит в НАТО. Кроме того, он допустил, что дискуссия об этом могла выйти на новый уровень, однако США указали Киеву не анонсировать достигнутые договорённости, по крайней мере, до проведения саммита в Женеве.
Путин также напомнил о двух волнах расширения НАТО на восток, которые произошли ещё до событий в Крыму, когда "отношения между Россией и коллективным Западом были вполне приемлемыми, если не сказать партнёрскими в прямом, хорошем смысле этого слова", однако все озабоченности Москвы были проигнорированы. Возможно, и в этот раз такие разговоры ведутся за спиной у России, а украинской стороне пока рекомендовали "не высовываться", чтобы не портить настрой перед саммитом Россия — США в Брюсселе.
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