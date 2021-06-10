В офисе Зеленского отреагировали на слова Путина по поводу возможности вступления Украины в НАТО

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что к дискуссии о возможности вступления Украины в НАТО он относится очень серьёзно и не считает это "болтовнёй". В Киеве расценивают это заявление как сигнал для внутренней российской аудитории перед международными саммитами, которые должны состояться в ближайшие недели.

"Если же всерьёз говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлётном времени ракет не может восприниматься вообще", — приводит слова советника Зеленского УНИАН.

Подоляк добавил, что тезисы Кремля ему кажутся "предсказуемыми и очевидными". Подобная риторика, по его словам, совершенно не отличается от того, что высказывалось ранее.