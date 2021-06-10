"Росатом" передал Белоруссии первый блок БелАЭС в промышленную эксплуатацию

"Росатом" торжественно передал Белоруссии в эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Инжинирингового дивизиона госкорпорации, который выступил генеральным подрядчиком.

"Передавая белорусским коллегам символический ключ от первого в стране атомного энергоблока, с полной уверенностью могу сказать, что Беларусь стала обладателем самого современного и безопасного объекта. Теперь этот ключ понадобится вам не раньше чем через 80 лет, только для закрытия станции", — подчеркнул заместитель генерального директора по атомной энергетике компании Александр Локшин.

В свою очередь гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв назвал факт передачи энергоблока историческим событием, поскольку само строительство проходило за рубежом.