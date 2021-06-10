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"Росатом" передал Белоруссии первый блок БелАЭС в промышленную эксплуатацию

В госкорпорации назвали это событие историческим, так как строительство объекта проходило за рубежом.

10 июня, 14:49
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAXIM GUCHEK</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM GUCHEK

"Росатом" торжественно передал Белоруссии в эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Инжинирингового дивизиона госкорпорации, который выступил генеральным подрядчиком.

"Передавая белорусским коллегам символический ключ от первого в стране атомного энергоблока, с полной уверенностью могу сказать, что Беларусь стала обладателем самого современного и безопасного объекта. Теперь этот ключ понадобится вам не раньше чем через 80 лет, только для закрытия станции", — подчеркнул заместитель генерального директора по атомной энергетике компании Александр Локшин.

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В свою очередь гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв назвал факт передачи энергоблока историческим событием, поскольку само строительство проходило за рубежом.

Напомним, первый энергоблок Белорусской АЭС был подключён к энергосистеме страны ещё в начале ноября 2020 года, а спустя месяц перешёл к этапу опытно-промышленной эксплуатации. Спустя полгода Коллегия МЧС Белоруссии выдала разрешение на полную эксплуатацию объекта, благодаря чему и состоялась торжественная передача энергоблока белорусской стороне.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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