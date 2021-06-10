Украину обвинили в уничтожении нескольких видов рыб в заливе Сиваш водной блокадой Крыма
После перекрытия Северо-Крымского канала солёность воды в одноимённом озере выросла в несколько раз, что привело к гибели в том числе и краснокнижных обитателей.
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Обитатели залива Сиваш, в том числе и краснокнижные виды, вымерли из-за повышения уровня солёности водоёма в результате перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов на заседании Совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему РФ.
"За последние шесть лет солёность озера Сиваш выросла почти в три раза, упал уровень грунтовых вод, что привело к пересыханию мелководных заливов Сиваша. Состояние популяций практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесённых в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики Крым, ухудшилось, часть из них можно считать исчезнувшими", — сказал он.
Константинов добавил, что из-за подобной мстительной халатности Украины территория может потерять природоохранное значение и что данное действие Незалежной и его печальные последствия требуют проведения незамедлительной экспертизы.
Напомним, прежде Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ подача воды была полностью прекращена. Ранее президент России Владимир Путин уже подчёркивал, что вопрос с пресной водой в Крыму должен быть решён.
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