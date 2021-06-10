Украину обвинили в уничтожении нескольких видов рыб в заливе Сиваш водной блокадой Крыма

Обитатели залива Сиваш, в том числе и краснокнижные виды, вымерли из-за повышения уровня солёности водоёма в результате перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов на заседании Совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему РФ.

"За последние шесть лет солёность озера Сиваш выросла почти в три раза, упал уровень грунтовых вод, что привело к пересыханию мелководных заливов Сиваша. Состояние популяций практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесённых в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики Крым, ухудшилось, часть из них можно считать исчезнувшими", — сказал он.

Константинов добавил, что из-за подобной мстительной халатности Украины территория может потерять природоохранное значение и что данное действие Незалежной и его печальные последствия требуют проведения незамедлительной экспертизы.