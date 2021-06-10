В РФС заявили, что форма сборной Украины останется политизированной и после изменений
Напомним, ранее в УЕФА потребовали убрать с экипировки команды из Незалежной фразу "Героям слава!"
Фото © Facebook / Андрей Павелко
Форма сборной Украины всё равно будет политизированной, даже с учётом всех изменений, которые в неё внесут после обращения УЕФА. Об этом заявили в РФС.
"УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесёнными изменениями форма сборной Украины остаётся политизированной и создаёт опасный прецедент", — цитирует Sport24 сообщение службы коммуникаций РФС.
Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. В итоге УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 слоган "Героям слава!".
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