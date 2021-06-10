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В РФС заявили, что форма сборной Украины останется политизированной и после изменений

Напомним, ранее в УЕФА потребовали убрать с экипировки команды из Незалежной фразу "Героям слава!"

10 июня, 14:52
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=3988117357940549&set=pcb.3988125051273113" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Павелко</a></p>

Фото © Facebook / Андрей Павелко

Форма сборной Украины всё равно будет политизированной, даже с учётом всех изменений, которые в неё внесут после обращения УЕФА. Об этом заявили в РФС.

"УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесёнными изменениями форма сборной Украины остаётся политизированной и создаёт опасный прецедент", — цитирует Sport24 сообщение службы коммуникаций РФС.

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Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. В итоге УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 слоган "Героям слава!".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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