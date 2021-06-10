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АТОР попросила Голикову открыть границы для россиян из-за нехватки мест в Сочи

Особенно сильным ударом для российских путешественников стало закрытие Турции, из-за этого возможности отдохнуть лишилось около 1,3 миллиона человек.

10 июня, 15:24

Фото © Pixabay

В Ассоциации туроператоров предложили открыть для туристов из России популярные заграничные направления для отдыха, чтобы избежать недовольства, связанного с нехваткой мест на отечественных курортах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое направил главе федерального штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьеру Татьяне Голиковой первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.

"Ограниченная ёмкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, а значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год", — говорится в нём.

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В АТОР уточняют, что особенно сильным ударом стало закрытие Турции для российских путешественников. Из-за этого возможности отдохнуть лишилось около 1,3 миллиона человек, а объём обязательств российских турфирм перед клиентами увеличился до 44 миллиардов рублей.

Туроператоры отмечают, что Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис готовы принимать россиян без обязательного карантина по прибытии. Достаточно подтвердить факт вакцинации или сдать доказывающий отсутствие CoViD-19 тест. В связи с этим они просят власти рассмотреть вариант безопасного восстановления международного выездного туризма.

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При этом соскучившиеся по морю россияне нашли способ посещать закрытые страны. На помощь жаждущим заграничного отдыха гражданам пришли грузо-пассажирские чартерные рейсы. Чаще всего такие самолёты отправляются на Кипр, в Черногорию или Тунис. Однако это может обернуться потерями для туристов. Росавиация и Ростуризм уже договорились пресечь незаконные поездки.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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