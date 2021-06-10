АТОР попросила Голикову открыть границы для россиян из-за нехватки мест в Сочи

В Ассоциации туроператоров предложили открыть для туристов из России популярные заграничные направления для отдыха, чтобы избежать недовольства, связанного с нехваткой мест на отечественных курортах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое направил главе федерального штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьеру Татьяне Голиковой первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.

"Ограниченная ёмкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, а значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год", — говорится в нём.

В АТОР уточняют, что особенно сильным ударом стало закрытие Турции для российских путешественников. Из-за этого возможности отдохнуть лишилось около 1,3 миллиона человек, а объём обязательств российских турфирм перед клиентами увеличился до 44 миллиардов рублей.

Туроператоры отмечают, что Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис готовы принимать россиян без обязательного карантина по прибытии. Достаточно подтвердить факт вакцинации или сдать доказывающий отсутствие CoViD-19 тест. В связи с этим они просят власти рассмотреть вариант безопасного восстановления международного выездного туризма.