АТОР попросила Голикову открыть границы для россиян из-за нехватки мест в Сочи
Особенно сильным ударом для российских путешественников стало закрытие Турции, из-за этого возможности отдохнуть лишилось около 1,3 миллиона человек.
Фото © Pixabay
В Ассоциации туроператоров предложили открыть для туристов из России популярные заграничные направления для отдыха, чтобы избежать недовольства, связанного с нехваткой мест на отечественных курортах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое направил главе федерального штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьеру Татьяне Голиковой первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.
"Ограниченная ёмкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, а значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год", — говорится в нём.
Резкое похолодание в Крыму обломало туристов, которым приходится делать фото с пляжа в тёплой одежде
В АТОР уточняют, что особенно сильным ударом стало закрытие Турции для российских путешественников. Из-за этого возможности отдохнуть лишилось около 1,3 миллиона человек, а объём обязательств российских турфирм перед клиентами увеличился до 44 миллиардов рублей.
Туроператоры отмечают, что Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис готовы принимать россиян без обязательного карантина по прибытии. Достаточно подтвердить факт вакцинации или сдать доказывающий отсутствие CoViD-19 тест. В связи с этим они просят власти рассмотреть вариант безопасного восстановления международного выездного туризма.
При этом соскучившиеся по морю россияне нашли способ посещать закрытые страны. На помощь жаждущим заграничного отдыха гражданам пришли грузо-пассажирские чартерные рейсы. Чаще всего такие самолёты отправляются на Кипр, в Черногорию или Тунис. Однако это может обернуться потерями для туристов. Росавиация и Ростуризм уже договорились пресечь незаконные поездки.
Лента новостей
В Европарламенте призвали рассмотреть "роль России" в инциденте с самолётом Ryanair
сегодня в 15:20
Отвесившего пощёчину Макрону француза приговорили к четырём месяцам тюрьмы
сегодня в 15:16
"Ожидания разогревают рынок": Экономист рассказал, как встреча Путина и Байдена повлияет на курс доллара
сегодня в 15:03
Комментариев: 0