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В Европарламенте призвали рассмотреть "роль России" в инциденте с самолётом Ryanair

Принятая резолюция не является обязательной к исполнению, а носит рекомендательный характер для стран ЕС.

10 июня, 15:20
<p>Фото © Airliners.net / <a href="https://www.airliners.net/user/FlyWRO/profile/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Piotr Biskupski</a></p>

Фото © Airliners.net / Piotr Biskupski

Европарламент путём голосования принял резолюцию по ситуации с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске, в которой призвал ввести против Белоруссии широкий пакет экономических санкций, а также рассмотреть "роль России" в инциденте.

Итоги голосования транслировало европейское телевидение. Согласно им, за принятие документа проголосовали 626 депутатов, против — 16. Ещё 36 парламентариев воздержались. При этом резолюция не является обязательной к исполнению, однако носит рекомендательный характер для стран Европейского союза.

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Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.

В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано. Однако Россия выступила против санкций в отношении Минска. В Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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