В Европарламенте призвали рассмотреть "роль России" в инциденте с самолётом Ryanair
Принятая резолюция не является обязательной к исполнению, а носит рекомендательный характер для стран ЕС.
Фото © Airliners.net / Piotr Biskupski
Европарламент путём голосования принял резолюцию по ситуации с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске, в которой призвал ввести против Белоруссии широкий пакет экономических санкций, а также рассмотреть "роль России" в инциденте.
Итоги голосования транслировало европейское телевидение. Согласно им, за принятие документа проголосовали 626 депутатов, против — 16. Ещё 36 парламентариев воздержались. При этом резолюция не является обязательной к исполнению, однако носит рекомендательный характер для стран Европейского союза.
"НАТО в опасности": Путин высмеял заявления альянса о причастности к посадке Ryanair российских спецслужб
Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.
В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано. Однако Россия выступила против санкций в отношении Минска. В Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.
Лента новостей
Отвесившего пощёчину Макрону француза приговорили к четырём месяцам тюрьмы
сегодня в 15:16
"Ожидания разогревают рынок": Экономист рассказал, как встреча Путина и Байдена повлияет на курс доллара
сегодня в 15:03
В офисе Зеленского отреагировали на слова Путина по поводу возможности вступления Украины в НАТО
сегодня в 14:54
Комментариев: 0