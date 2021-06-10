В Европарламенте призвали рассмотреть "роль России" в инциденте с самолётом Ryanair

Европарламент путём голосования принял резолюцию по ситуации с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске, в которой призвал ввести против Белоруссии широкий пакет экономических санкций, а также рассмотреть "роль России" в инциденте.

Итоги голосования транслировало европейское телевидение. Согласно им, за принятие документа проголосовали 626 депутатов, против — 16. Ещё 36 парламентариев воздержались. При этом резолюция не является обязательной к исполнению, однако носит рекомендательный характер для стран Европейского союза.

Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.