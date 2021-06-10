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В Красноярском крае 14-летний школьник на спор соблазнил учительницу

Педагог не смогла устоять перед юношей и вступила с ним в интимную связь, а после написала явку с повинной.

10 июня, 15:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Красноярском крае 14-летний школьник на спор соблазнил 27-летнюю учительницу русского языка. Как рассказала kp.ru ученица параллельного класса, на кону стояла одна тысяча рублей, а на то, чтобы "затащить в постель" педагога, подростку давалось четыре месяца.

Соблазнитель начал с малого: стремился всё время быть на виду, участвовал во всех мероприятиях, помогал в школьных делах. Потом общение учительницы и ученика началось за пределами школы по телефону, а чуть позже всё это переросло в личные встречи. Педагог не смогла устоять перед юношей и вступила с ним в интимную связь.

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Через полгода судьба сыграла с 14-летним юношей злую шутку — он влюбился в объект своего спора. Вскоре об этой связи узнали в селе. Выяснилось, что у молодой учительницы есть гражданский муж и ребёнок от него. Мужчина, услышав о романе своей возлюбленной, пошёл на разборки в школу. В результате учительница написала явку с повинной. После этого она уволилась и уехала из села в Красноярск.

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Ранее в отношении супруги депутата было возбуждено уголовное дело, она подозревается в съёмках порнографических роликов с участием несовершеннолетних девушек и распространении их в Сети. При этом девушка подтвердила факт съёмок, однако заверила, что в Интернете ролик оказался в результате взлома телефона. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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