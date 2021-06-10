В Красноярском крае 14-летний школьник на спор соблазнил учительницу

В Красноярском крае 14-летний школьник на спор соблазнил 27-летнюю учительницу русского языка. Как рассказала kp.ru ученица параллельного класса, на кону стояла одна тысяча рублей, а на то, чтобы "затащить в постель" педагога, подростку давалось четыре месяца.

Соблазнитель начал с малого: стремился всё время быть на виду, участвовал во всех мероприятиях, помогал в школьных делах. Потом общение учительницы и ученика началось за пределами школы по телефону, а чуть позже всё это переросло в личные встречи. Педагог не смогла устоять перед юношей и вступила с ним в интимную связь.

Через полгода судьба сыграла с 14-летним юношей злую шутку — он влюбился в объект своего спора. Вскоре об этой связи узнали в селе. Выяснилось, что у молодой учительницы есть гражданский муж и ребёнок от него. Мужчина, услышав о романе своей возлюбленной, пошёл на разборки в школу. В результате учительница написала явку с повинной. После этого она уволилась и уехала из села в Красноярск.