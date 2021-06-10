Лавров обсудит с главой белорусского МИД задержание россиянки Сапеги
Владимир Макей будет находиться в Москве с рабочим визитом 17–18 июня.
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Глава российского МИД Сергей Лавров обсудит со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем задержание в Минске гражданки РФ Софии Сапеги. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Данный вопрос находится на контроле страны, нашего министерства. Он обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включён в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня", — сказала она.
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Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.
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