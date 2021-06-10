Лавров обсудит с главой белорусского МИД задержание россиянки Сапеги

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудит со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем задержание в Минске гражданки РФ Софии Сапеги. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Данный вопрос находится на контроле страны, нашего министерства. Он обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включён в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня", — сказала она.