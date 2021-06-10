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Лавров обсудит с главой белорусского МИД задержание россиянки Сапеги

Владимир Макей будет находиться в Москве с рабочим визитом 17–18 июня.

10 июня, 15:46
<p>Фото © Instagram / sapega_sofia_</p>

Фото © Instagram / sapega_sofia_

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудит со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем задержание в Минске гражданки РФ Софии Сапеги. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Данный вопрос находится на контроле страны, нашего министерства. Он обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включён в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня", — сказала она.

"Преступление и наказание" и отсчёт времени по колоколам: Арестованная в Белоруссии россиянка Софья Сапега написала первое письмо родным

"Преступление и наказание" и отсчёт времени по колоколам: Арестованная в Белоруссии россиянка Софья Сапега написала первое письмо родным

Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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