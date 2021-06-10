Инфекционист рассказал о причинах "взрывной заболеваемости" коронавирусом

На рост числа заболевших влияет туристический поток и игнорирование рекомендаций, направленных на сокращение числа инфицированных. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач – инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

"Яркий пример, когда хорошо расслабились, — это пример из Индии. Там были полностью отменены все карантинные мероприятия, возникла взрывная заболеваемость с катастрофическими показателями. По сути, у них гуманитарная катастрофа. В нашей стране профилактический подход был достаточно сильный", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".