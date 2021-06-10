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Инфекционист рассказал о причинах "взрывной заболеваемости" коронавирусом

Викулов привёл в качестве примера ситуацию в Индии, где наблюдается гуманитарная катастрофа.

10 июня, 15:53
<p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

На рост числа заболевших влияет туристический поток и игнорирование рекомендаций, направленных на сокращение числа инфицированных. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач – инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

"Яркий пример, когда хорошо расслабились, — это пример из Индии. Там были полностью отменены все карантинные мероприятия, возникла взрывная заболеваемость с катастрофическими показателями. По сути, у них гуманитарная катастрофа. В нашей стране профилактический подход был достаточно сильный", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".

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В России выявили ещё 11 699 случаев коронавируса, это максимум с 24 февраля

Медик добавил, что 80% случаев ковида — это лёгкое бессимптомное или малосимптомное течение, примерно 15% — это средней тяжести, только 5% — тяжёлое течение. Обычно люди со средним и тяжёлым течением госпитализируются. При этом специалисты не подтверждают, что вирус якобы приобрёл какие-то новые свойства или стал сильнее. Однако для появления коллективного иммунитета в России необходимо привить более 60% населения.

Напомним, в последние дни в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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