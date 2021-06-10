Жена Байдена считает, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным
Кроме переговоров с российским лидером президента США в его первом зарубежном турне ждут встречи с Борисом Джонсоном, Елизаветой II, встреча НАТО и саммит ЕС — США.
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Супруга президента США Джо Байдена Джилл в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома оценила степень готовности американского лидера к встрече с Владимиром Путиным в Женеве.
"Боже мой, он чересчур готов", — сказала первая леди США.
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По её словам, Байден "неделями" готовится к подобным саммитам и он "любит внешнюю политику". Напомним, кроме переговоров с Владимиром Путиным президента США в его зарубежном турне ждут переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном, встреча с королевой Елизаветой II, встреча НАТО и саммит ЕС — США.
Встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
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