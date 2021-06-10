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Жена Байдена считает, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным

Кроме переговоров с российским лидером президента США в его первом зарубежном турне ждут встречи с Борисом Джонсоном, Елизаветой II, встреча НАТО и саммит ЕС — США.

10 июня, 16:25
<p>Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Супруга президента США Джо Байдена Джилл в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома оценила степень готовности американского лидера к встрече с Владимиром Путиным в Женеве.

"Боже мой, он чересчур готов", — сказала первая леди США.

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По её словам, Байден "неделями" готовится к подобным саммитам и он "любит внешнюю политику". Напомним, кроме переговоров с Владимиром Путиным президента США в его зарубежном турне ждут переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном, встреча с королевой Елизаветой II, встреча НАТО и саммит ЕС — США.

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Встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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