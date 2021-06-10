Жена Байдена считает, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным

Супруга президента США Джо Байдена Джилл в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома оценила степень готовности американского лидера к встрече с Владимиром Путиным в Женеве.

"Боже мой, он чересчур готов", — сказала первая леди США.

По её словам, Байден "неделями" готовится к подобным саммитам и он "любит внешнюю политику". Напомним, кроме переговоров с Владимиром Путиным президента США в его зарубежном турне ждут переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном, встреча с королевой Елизаветой II, встреча НАТО и саммит ЕС — США.