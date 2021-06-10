Лайф публикует первые кадры мхатовского спектакля с Бузовой
Поп-дива получила роль певицы в постановке о молодости Иосифа Сталина.
В Москве прошёл пресс-показ спектакля с участием Ольги Бузовой. Видео © LIFE
В Московском художественном академическом театре имени Горького прошёл пресс-показ спектакля с участием российской певицы Ольги Бузовой. В распоряжении Лайфа оказались кадры с постановки.
Поп-диве досталась роль певицы Бэллы Шанталь в постановке "Чудесный грузин", которая повествует о молодости советского вождя Иосифа Сталина. Режиссёром-постановщиком выступила Рената Сотириади. Сегодня спектакль показали лишь представителям СМИ, официальная же премьера состоится 11 и 12 июня.
Ранее Лайф рассказывал, что Бузова о своём участии в последней премьере сезона МХАТа сообщила на странице в "Инстаграме". Авторы постановки пообещали, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива. Музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением об участии российской звезды в спектакле.
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