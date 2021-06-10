Лайф публикует первые кадры мхатовского спектакля с Бузовой

В Москве прошёл пресс-показ спектакля с участием Ольги Бузовой. Видео © LIFE

В Московском художественном академическом театре имени Горького прошёл пресс-показ спектакля с участием российской певицы Ольги Бузовой. В распоряжении Лайфа оказались кадры с постановки.

Поп-диве досталась роль певицы Бэллы Шанталь в постановке "Чудесный грузин", которая повествует о молодости советского вождя Иосифа Сталина. Режиссёром-постановщиком выступила Рената Сотириади. Сегодня спектакль показали лишь представителям СМИ, официальная же премьера состоится 11 и 12 июня.