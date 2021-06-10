МИД РФ выразил протест Киеву из-за провокации украинских националистов
Мария Захарова призвала власти Незалежной прекратить потакать воинствующим провокаторам, которые часто мешают нормальной работе посольства и его сотрудников.
Фото © ТАСС / Артём Житенев
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило, чтобы выразить ему решительный протест в связи с акциями украинских националистов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Сегодня, 10 июня, в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961 и 1963 года", — сказала она на брифинге.
Захарова также добавила, что Россия уже в который раз пытается добиться от Незалежной принятия мер по недопущению подобных провокаций, а также обеспечения условий для нормальной работы и неприкосновенности посольства и его сотрудников. Представитель МИД РФ призвала власти Украины прекратить потакать воинствующим националистам.
Напомним, националисты устроили провокацию против дипломатов РФ возле памятника Пушкину во Львове. Толпа выкрикивала лозунги и не давала сотрудникам посольства подойти к монументу. В результате дипломаты сели в автомобиль и покинули место инцидента.
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