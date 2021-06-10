МИД РФ выразил протест Киеву из-за провокации украинских националистов

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило, чтобы выразить ему решительный протест в связи с акциями украинских националистов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Сегодня, 10 июня, в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961 и 1963 года", — сказала она на брифинге.

Захарова также добавила, что Россия уже в который раз пытается добиться от Незалежной принятия мер по недопущению подобных провокаций, а также обеспечения условий для нормальной работы и неприкосновенности посольства и его сотрудников. Представитель МИД РФ призвала власти Украины прекратить потакать воинствующим националистам.