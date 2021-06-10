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МИД РФ выразил протест Киеву из-за провокации украинских националистов

Мария Захарова призвала власти Незалежной прекратить потакать воинствующим провокаторам, которые часто мешают нормальной работе посольства и его сотрудников.

10 июня, 16:07
<p>Фото © ТАСС / Артём Житенев</p>

Фото © ТАСС / Артём Житенев

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило, чтобы выразить ему решительный протест в связи с акциями украинских националистов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Сегодня, 10 июня, в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961 и 1963 года", — сказала она на брифинге.

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Захарова также добавила, что Россия уже в который раз пытается добиться от Незалежной принятия мер по недопущению подобных провокаций, а также обеспечения условий для нормальной работы и неприкосновенности посольства и его сотрудников. Представитель МИД РФ призвала власти Украины прекратить потакать воинствующим националистам.

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Напомним, националисты устроили провокацию против дипломатов РФ возле памятника Пушкину во Львове. Толпа выкрикивала лозунги и не давала сотрудникам посольства подойти к монументу. В результате дипломаты сели в автомобиль и покинули место инцидента.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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