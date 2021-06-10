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Генсек НАТО отказался от участия в конференции по безопасности в Москве

В российском МИД в этом поступке углядели срыв покровов с истинных намерений руководства альянса.

10 июня, 16:11
<p>Фото: © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/defenceimages/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Defence Images</a></p>

Фото: © flickr / Defence Images

Руководство НАТО отклонило предложение России принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22–24 июня. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от участия в указанном мероприятии. Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и её генсека [Йенса Столтенберга]", — сказала она.

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Ранее постпред России при ОБСЕ уличил НАТО в накачке Украины оружием. Аналогичное заявление сделал официальный представитель Минобороны России.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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