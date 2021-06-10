Генсек НАТО отказался от участия в конференции по безопасности в Москве

Руководство НАТО отклонило предложение России принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22–24 июня. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от участия в указанном мероприятии. Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и её генсека [Йенса Столтенберга]", — сказала она.