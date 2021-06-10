Власти Петербурга вводят дополнительные ограничения к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях: число посетителей не должно превышать трёх тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства города. Причина — всплеск заболеваемости коронавирусом, который фиксируется в стране с начала текущей недели.

"В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий. В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, не может превышать 3 тысяч человек", — говорится в сообщении.