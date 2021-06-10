Антиковидные ограничения возвращаются: Петербург с 12 июня запрещает массовые мероприятия численностью более 3 тысяч человек
Причина — всплеск заболеваемости коронавирусом, который фиксируется в городе и в стране с начала текущей недели.
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Власти Петербурга вводят дополнительные ограничения к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях: число посетителей не должно превышать трёх тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства города. Причина — всплеск заболеваемости коронавирусом, который фиксируется в стране с начала текущей недели.
"В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий. В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, не может превышать 3 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки в стране зарегистрировали 11 699 новых случаев коронавируса, что является максимумом с февраля. Больше всего заразившихся за сутки в Москве — 5245, и это максимальный показатель с 15 января. Также в пятёрке по выявляемости Петербург (+859 случаев за сутки), Подмосковье (+801), Нижегородская (+172) и Ростовская (+156) области.
Напомним, в Москве решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.
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