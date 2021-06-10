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Макрон призвал НАТО основательно прояснить свою стратегию в отношениях с Россией

Приоритетным вопросом французский лидер считает то, какими альянс видит дальнейшие отношения с Москвой.

10 июня, 17:02
<p>Фото © EPA / JOHN THYS</p>

Фото © EPA / JOHN THYS

В НАТО должны объяснить свою стратегию в отношении Москвы и ясно дать понять, каких перспектив в отношениях с Россией там ждут. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я думаю, что НАТО находится в ситуации, когда необходимо основательно прояснить свою стратегию в самых разных областях. Мы должны прояснить, куда идёт организация. Прежде всего, каких отношений альянс желает с Россией", — сказал французский лидер, выступая на пресс-конференции.

Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией

Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией

Ранее Лайф сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоился сотрудничеством России и Белоруссии. Помимо этого политик указал на возрастающее взаимодействие РФ и КНР. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула альянс в постоянном вмешательстве во внутренние дела Минска и Москвы, но позже отметила, что Россия всегда готова к обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов с НАТО. Однако, несмотря на это, руководство НАТО отклонило предложение России принять участие в Московской конференции по международной безопасности.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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