Макрон призвал НАТО основательно прояснить свою стратегию в отношениях с Россией
Приоритетным вопросом французский лидер считает то, какими альянс видит дальнейшие отношения с Москвой.
Фото © EPA / JOHN THYS
В НАТО должны объяснить свою стратегию в отношении Москвы и ясно дать понять, каких перспектив в отношениях с Россией там ждут. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Я думаю, что НАТО находится в ситуации, когда необходимо основательно прояснить свою стратегию в самых разных областях. Мы должны прояснить, куда идёт организация. Прежде всего, каких отношений альянс желает с Россией", — сказал французский лидер, выступая на пресс-конференции.
Ранее Лайф сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоился сотрудничеством России и Белоруссии. Помимо этого политик указал на возрастающее взаимодействие РФ и КНР. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула альянс в постоянном вмешательстве во внутренние дела Минска и Москвы, но позже отметила, что Россия всегда готова к обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов с НАТО. Однако, несмотря на это, руководство НАТО отклонило предложение России принять участие в Московской конференции по международной безопасности.
Комментариев: 0