Макрон призвал НАТО основательно прояснить свою стратегию в отношениях с Россией

В НАТО должны объяснить свою стратегию в отношении Москвы и ясно дать понять, каких перспектив в отношениях с Россией там ждут. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я думаю, что НАТО находится в ситуации, когда необходимо основательно прояснить свою стратегию в самых разных областях. Мы должны прояснить, куда идёт организация. Прежде всего, каких отношений альянс желает с Россией", — сказал французский лидер, выступая на пресс-конференции.