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В Госдуму внесли проект постановления о прекращении депутатских полномочий Ларисы Шойгу

Политик занимала пост зампредседателя Комитета нижней палаты по контролю и регламенту.

10 июня, 17:41
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Проект о приостановлении депутатских полномочий Ларисы Шойгу, о чьей смерти стало известно 10 июня, был внесён в нижнюю палату парламента Комиссией Госдумы по мандатным вопросам. Текст документа был размещён в думской электронной базе.

"Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата ГД Шойгу Ларисы Кужугетовны, избранной по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "Единая Россия", 10 июня 2021 года в связи с её смертью", — говорится в сообщении.

Депутаты планируют рассмотреть его на пленарном собрании, которое будет проведено во вторник, 15 июня.

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Ранее сообщалось, что на 69-м году жизни умерла депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", сестра главы Минобороны РФ Лариса Шойгу. Коллеги выразили соболезнования её близким.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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