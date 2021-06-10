В Госдуму внесли проект постановления о прекращении депутатских полномочий Ларисы Шойгу

Политик занимала пост зампредседателя Комитета нижней палаты по контролю и регламенту.

Проект о приостановлении депутатских полномочий Ларисы Шойгу, о чьей смерти стало известно 10 июня, был внесён в нижнюю палату парламента Комиссией Госдумы по мандатным вопросам. Текст документа был размещён в думской электронной базе.

"Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата ГД Шойгу Ларисы Кужугетовны, избранной по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "Единая Россия", 10 июня 2021 года в связи с её смертью", — говорится в сообщении.

Депутаты планируют рассмотреть его на пленарном собрании, которое будет проведено во вторник, 15 июня.