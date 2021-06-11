Путин назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы
Российский президент дал первое за три года интервью американским СМИ.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном опустились до худшего уровня за последние годы. Об этом российский лидер сказал в интервью NBC — первом за три года интервью Путина американским СМИ.
"Наши отношения упали до низшей точки за последние годы", — отметил Путин.
Как сообщал Лайф, полная версия интервью выйдет на NBC 14 июня.
Трамп попросил Байдена не заснуть во время встречи: Почему американцы ругают своего президента и желают, чтобы Путин дал ему сдачи
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
Комментариев: 0