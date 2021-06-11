Путин назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы

Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном опустились до худшего уровня за последние годы. Об этом российский лидер сказал в интервью NBC — первом за три года интервью Путина американским СМИ.

"Наши отношения упали до низшей точки за последние годы", — отметил Путин.

Как сообщал Лайф, полная версия интервью выйдет на NBC 14 июня.