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Путин назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы

Российский президент дал первое за три года интервью американским СМИ.

10 июня, 22:43
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном опустились до худшего уровня за последние годы. Об этом российский лидер сказал в интервью NBC — первом за три года интервью Путина американским СМИ.

"Наши отношения упали до низшей точки за последние годы", — отметил Путин.

Как сообщал Лайф, полная версия интервью выйдет на NBC 14 июня.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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