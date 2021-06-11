В Белом доме отказались считать перезапуском отношений встречу Путина и Байдена

В США не рассматривают предстоящую встречу лидера России Владимира Путина и американского президента Джо Байдена в качестве перезапуска двусторонних отношений. Об этом в эфире CNN заявила старший директор по делам Европы в Совете нацбезопасности при Белом доме Аманда Слоат, отметив, что у двух стран есть вопросы, которые нужно обсудить.

"Это точно не перезапуск. Президент дал ясно это понять. Это не награда. Я думаю, президент верит, что у нас есть темы, по которым мы можем работать с Россией, например стратегическая стабильность, которая важна не только для США, но и для наших европейских союзников. В то же время президент чётко сказал, что он обсудит и наши разногласия", — заявила Слоат.