Time: Из-за кибератак Байден займёт жёсткую позицию на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден намерен занять более жёсткую, чем планировалось, позицию на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Как сообщает журнал Time, причина "перемены тона" — в серии кибератак, в которых Вашингтон подозревает действующие из РФ группировки хакеров.

"Расчёты изменились. Эти ребята не знают границ и думают, что могут использовать Байдена", — цитирует издание свой высокопоставленный источник в Белом доме.