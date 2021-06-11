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Time: Из-за кибератак Байден займёт жёсткую позицию на встрече с Путиным

При этом ранее стало известно, что американского лидера к переговорам с российским коллегой готовил глава ЦРУ Уильям Бёрнс.

11 июня, 15:24

Фото © ТАСС / АР / Susan Walsh

Президент США Джо Байден намерен занять более жёсткую, чем планировалось, позицию на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Как сообщает журнал Time, причина "перемены тона" — в серии кибератак, в которых Вашингтон подозревает действующие из РФ группировки хакеров.

"Расчёты изменились. Эти ребята не знают границ и думают, что могут использовать Байдена", — цитирует издание свой высокопоставленный источник в Белом доме.

Журнал Time поместил на обложку Путина "в глазах" Байдена

Журнал Time поместил на обложку Путина "в глазах" Байдена

При этом ранее стало известно, что американского лидера к встрече с российским коллегой готовил глава ЦРУ Уильям Бёрнс, ранее работавший послом в России. Он известен тем, что является давним сторонником сдерживания Москвы.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве, на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. При этом сами американцы предрекли своему лидеру провал на встрече с Путиным. По их мнению, после саммита "Соединённые Штаты предстанут ещё большим посмешищем на мировой арене".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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