Time: Из-за кибератак Байден займёт жёсткую позицию на встрече с Путиным
При этом ранее стало известно, что американского лидера к переговорам с российским коллегой готовил глава ЦРУ Уильям Бёрнс.
Фото © ТАСС / АР / Susan Walsh
Президент США Джо Байден намерен занять более жёсткую, чем планировалось, позицию на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Как сообщает журнал Time, причина "перемены тона" — в серии кибератак, в которых Вашингтон подозревает действующие из РФ группировки хакеров.
"Расчёты изменились. Эти ребята не знают границ и думают, что могут использовать Байдена", — цитирует издание свой высокопоставленный источник в Белом доме.
При этом ранее стало известно, что американского лидера к встрече с российским коллегой готовил глава ЦРУ Уильям Бёрнс, ранее работавший послом в России. Он известен тем, что является давним сторонником сдерживания Москвы.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве, на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. При этом сами американцы предрекли своему лидеру провал на встрече с Путиным. По их мнению, после саммита "Соединённые Штаты предстанут ещё большим посмешищем на мировой арене".
Комментариев: 0