Стало известно, кто готовил Байдена к переговорам с Путиным
По данным СМИ, перед главой Белого дома стоит цель, чтобы президент РФ ушёл с саммита с мыслью: "Американцы что-то замышляют против нас".
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Президента США Джо Байдена готовил к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве директор ЦРУ Уильям Бёрнс, пишет журнал Time со ссылкой на три источника в Белом доме. Он известен тем, что является давним сторонником сдерживания Москвы.
По данным издания, подготовка лидера США по большей части велась во время ежедневного брифинга разведки. Бывший посол США в Москве Бёрнс на некоторых из них говорил, что "куда бы (Путин) ни отправился, он должен встречать сопротивление". Перед Байденом стоит цель, чтобы президент РФ ушёл со встречи с мыслью: "Американцы что-то замышляют против нас".
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве, на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Место вокруг виллы уже обнесли колючей проволокой, кроме того, в целях безопасности Швейцария ограничит воздушное пространство.
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