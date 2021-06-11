Стало известно, кто готовил Байдена к переговорам с Путиным

Президента США Джо Байдена готовил к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве директор ЦРУ Уильям Бёрнс, пишет журнал Time со ссылкой на три источника в Белом доме. Он известен тем, что является давним сторонником сдерживания Москвы.

По данным издания, подготовка лидера США по большей части велась во время ежедневного брифинга разведки. Бывший посол США в Москве Бёрнс на некоторых из них говорил, что "куда бы (Путин) ни отправился, он должен встречать сопротивление". Перед Байденом стоит цель, чтобы президент РФ ушёл со встречи с мыслью: "Американцы что-то замышляют против нас".