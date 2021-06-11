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В МИД Польши рассказали о целом каскаде ошибок Байдена перед встречей с Путиным

Там отметили, что приглашение Зеленского в Вашингтон в июле является скорее "спасательной операцией", чем верным политическим шагом.

11 июня, 08:41
<p>Фото © ТАСС / AP / Susan Walsh</p>

Фото © ТАСС / AP / Susan Walsh

Отказ от встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и его польским коллегой Анджеем Дудой перед американо-российским саммитом является большой ошибкой, которую допустил глава Соединённых Штатов Джо Байден. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"К сожалению, приезжающая в Европу американская делегация во главе с президентом Байденом настолько увлечена его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга", — отметил он в беседе с газетой Rzeczpospolita.

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По словам министра, Байден попытался исправить ошибку встречей с Зеленским, которая состоится в июле в Вашингтоне, однако это скорее "спасательная операция", чем элемент продуманной политики.

"Это ещё одна ошибка. Итак, мы имеем дело с целым каскадом из них. И всех их можно было бы избежать, если бы [власти США] серьёзно относились к консультациям с союзниками", — добавил Рау.

Напомним, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве уже в середине следующей недели. Она будет первой для Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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