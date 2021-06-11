В МИД Польши рассказали о целом каскаде ошибок Байдена перед встречей с Путиным

Отказ от встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и его польским коллегой Анджеем Дудой перед американо-российским саммитом является большой ошибкой, которую допустил глава Соединённых Штатов Джо Байден. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"К сожалению, приезжающая в Европу американская делегация во главе с президентом Байденом настолько увлечена его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга", — отметил он в беседе с газетой Rzeczpospolita.

По словам министра, Байден попытался исправить ошибку встречей с Зеленским, которая состоится в июле в Вашингтоне, однако это скорее "спасательная операция", чем элемент продуманной политики.

"Это ещё одна ошибка. Итак, мы имеем дело с целым каскадом из них. И всех их можно было бы избежать, если бы [власти США] серьёзно относились к консультациям с союзниками", — добавил Рау.