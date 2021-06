Учёные "взвесили" весь коронавирус на планете

Учёные из Научно-исследовательского института Вейцмана в Израиле решили взвесить все частицы SARS-CoV-2 на нашей планете. В результате они пришли к выводу, что, если весь коронавирус собрать вместе, его масса составит от 0,1 до 10 килограммов. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.