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Учёные "взвесили" весь коронавирус на планете

Исследователи начали с выяснения того, какова масса данных микроорганизмов в одном инфицированном.

11 июня, 08:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Учёные из Научно-исследовательского института Вейцмана в Израиле решили взвесить все частицы SARS-CoV-2 на нашей планете. В результате они пришли к выводу, что, если весь коронавирус собрать вместе, его масса составит от 0,1 до 10 килограммов. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сначала учёные посчитали, сколько приблизительно вирусов в себе несёт каждый инфицированный. Оказалось, что на одного заражённого приходится от 10 до 100 миллиардов вирионов (вирусных частиц), что по массе соответствует от 1 до 10 микрограммов соответственно. Поскольку общее число инфицированных, которые ещё не выздоровели, в любой момент времени составляет от 1 до 10 миллионов, то исследователи заключили, что общая масса вирусов лежит где-то между массой яблока и массой ребёнка.

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Ранее Лайф рассказывал, что учёные узнали, откуда придут новые коронавирусы, и отметили эти места на карте. Объединив различные данные, они составили карту "горячих точек" Азии и Европы, где есть повышенный риск распространения новой болезни, и указали на причины, которые могут этому способствовать.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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