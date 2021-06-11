Учёные "взвесили" весь коронавирус на планете

Учёные из Научно-исследовательского института Вейцмана в Израиле решили взвесить все частицы SARS-CoV-2 на нашей планете. В результате они пришли к выводу, что, если весь коронавирус собрать вместе, его масса составит от 0,1 до 10 килограммов. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сначала учёные посчитали, сколько приблизительно вирусов в себе несёт каждый инфицированный. Оказалось, что на одного заражённого приходится от 10 до 100 миллиардов вирионов (вирусных частиц), что по массе соответствует от 1 до 10 микрограммов соответственно. Поскольку общее число инфицированных, которые ещё не выздоровели, в любой момент времени составляет от 1 до 10 миллионов, то исследователи заключили, что общая масса вирусов лежит где-то между массой яблока и массой ребёнка.