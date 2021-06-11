Кафе Gucci в Москве могут закрыть за нарушение коронавирусных ограничений

Проверка нагрянула в кафе Gucci на Патриарших прудах в Москве, и теперь ему грозит закрытие за нарушение коронавирусных ограничений. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций столицы Сергей Михайлов.

ОАТИ совместно с полицией провели рейд по кафе и ресторанам в районе Патриарших прудов. В шести из более чем 20 заведений были выявлены нарушения антиковидных правил. Так, посетители кафе и ресторанов не соблюдают социальную дистанцию, и не только в Gucci shop & bar, но и в Pinch, № 13. Теперь всем трём местам досуга грозит либо закрытие на 90 суток, либо же штраф в размере 1 млн рублей.