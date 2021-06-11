В Туве объявили траур в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу

В регионе приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры и телекомпаниям порекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В Туве объявлен траур по депутату Госдумы от "Единой России" Ларисе Шойгу, о чьей смерти стало известно 10 июня. Об этом сообщается в указе врио главы республики Владислава Ховалыга, размещённом на официальном портале региона.

"В связи с кончиной депутата Государственной думы Федерального собрания РФ Ларисы Кужугетовны Шойгу <...> объявить 11 июня 2021 года днём траура в Республике Тыва", — говорится в сообщении.

Сегодня в регионе приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры и телекомпаниям порекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.