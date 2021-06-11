В Туве объявили траур в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу
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В регионе приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры и телекомпаниям порекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.
В Туве объявлен траур по депутату Госдумы от "Единой России" Ларисе Шойгу, о чьей смерти стало известно 10 июня. Об этом сообщается в указе врио главы республики Владислава Ховалыга, размещённом на официальном портале региона.
"В связи с кончиной депутата Государственной думы Федерального собрания РФ Ларисы Кужугетовны Шойгу <...> объявить 11 июня 2021 года днём траура в Республике Тыва", — говорится в сообщении.
Сегодня в регионе приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры и телекомпаниям порекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Ранее сообщалось, что на 69-м году жизни умерла депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", сестра главы Минобороны РФ Лариса Шойгу. Коллеги выразили соболезнования её близким.