В России предложили включить фитнес-услуги в потребительскую корзину

Фитнес-услуги в России могут попасть в потребительскую корзину. Соответствующий запрос в адрес главы Минтруда РФ Антона Котякова направила Ассоциация операторов фитнес-индустрии.

"Просим вас рассмотреть возможность включения в потребительскую корзину фитнес-услуг, что полностью соответствует как запросам потребителей, так и положениям указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", — цитирует текст письма ТАСС.

В организации отметили, что в последнее время спрос на физкультурно-оздоровительные услуги значительно вырос, поэтому включение их в потребительскую корзину позволит ещё сильнее акцентировать внимание россиян на важности занятий спортом. В ассоциации добавили, что готовы помочь властям в разработке соответствующих поправок в законодательство.

Сегодня безлимитный абонемент в спортзал стоит от 500 рублей в месяц или от шести тысяч рублей в год. Если исходить из минимальных расценок, то в случае включения фитнес-услуг в потребительскую корзину, её размер увеличится всего на 500 рублей. Однако если же человек будет ходить в зал по разовым посещениям, то общая сумма составит ещё меньше, подчеркнула глава ассоциации Ольга Киселёва.