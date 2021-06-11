В России предложили включить фитнес-услуги в потребительскую корзину
Эксперты полагают, что это поможет акцентировать внимание россиян на важности занятий спортом.
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Фитнес-услуги в России могут попасть в потребительскую корзину. Соответствующий запрос в адрес главы Минтруда РФ Антона Котякова направила Ассоциация операторов фитнес-индустрии.
"Просим вас рассмотреть возможность включения в потребительскую корзину фитнес-услуг, что полностью соответствует как запросам потребителей, так и положениям указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", — цитирует текст письма ТАСС.
В организации отметили, что в последнее время спрос на физкультурно-оздоровительные услуги значительно вырос, поэтому включение их в потребительскую корзину позволит ещё сильнее акцентировать внимание россиян на важности занятий спортом. В ассоциации добавили, что готовы помочь властям в разработке соответствующих поправок в законодательство.
Сегодня безлимитный абонемент в спортзал стоит от 500 рублей в месяц или от шести тысяч рублей в год. Если исходить из минимальных расценок, то в случае включения фитнес-услуг в потребительскую корзину, её размер увеличится всего на 500 рублей. Однако если же человек будет ходить в зал по разовым посещениям, то общая сумма составит ещё меньше, подчеркнула глава ассоциации Ольга Киселёва.
Весной этого года президент России Владимир Путин подписал закон, благодаря которому россияне могут получить налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
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