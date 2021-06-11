Китайский марсоход "Чжужун" сделал селфи на поверхности Красной планеты

Входящий в китайскую исследовательскую миссию "Тяньвэнь-1" марсоход "Чжужун" прислал на Землю селфи и несколько других фото. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Всё происходило в районе равнины Утопия, которая расположена в северном полушарии Красной планеты. Сначала марсоход сделал несколько панорамных снимков ландшафта вокруг себя. На них вдалеке видны кратеры и дюны. Потом он отъехал на 10 метров южнее посадочной платформы, поставил камеру, вернулся на исходную позицию и запечатлел себя вместе с данным модулем.