Китайский марсоход "Чжужун" сделал селфи на поверхности Красной планеты
Его миссия рассчитана на 92 дня (земных суток), в ходе которых он будет собирать грунт и изучать ионосферу.
Фото © China National Space Agency (CNSA)
Входящий в китайскую исследовательскую миссию "Тяньвэнь-1" марсоход "Чжужун" прислал на Землю селфи и несколько других фото. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Всё происходило в районе равнины Утопия, которая расположена в северном полушарии Красной планеты. Сначала марсоход сделал несколько панорамных снимков ландшафта вокруг себя. На них вдалеке видны кратеры и дюны. Потом он отъехал на 10 метров южнее посадочной платформы, поставил камеру, вернулся на исходную позицию и запечатлел себя вместе с данным модулем.
Напомним, 15 мая автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" успешно приземлилась на поверхность Марса. Входящий в состав миссии марсоход "Чжужун" занимается сбором проб грунта, а также исследованием ионосферы и климата Марса. Он будет работать в течение 92 земных суток. Уже 19 мая марсоход прислал фото и видео с поверхности Красной планеты.
Комментариев: 0