На Урале после ДТП с семью погибшими задержано ещё два человека
Изначально жертвами аварии стали шестеро рабочих, однако один пострадавший позже скончался в больнице.
Кадр из видео © СК РФ
Помимо водителя автобуса, который допустил ДТП с семью погибшими в Свердловской области, правоохранители задержали ещё двух человек.
Как сообщил Лайфу источник, задержан директор ООО "Нижнетуринское АТП", к которому относится автобус, а также механик, отвечавший за обслуживание автопарка предприятия.
Напомним, авария произошла в городе Лесном на территории местного завода накануне утром. Автобус протаранил ворота и сбил работников, которые шли на смену. В салоне было 48 человек, они не пострадали. Изначально сообщалось о шести жертвах и девяти пострадавших, однако позже число погибших возросло до семи. По предварительным данным, причиной ДТП стали отказавшие тормоза. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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