Названы 15 самых интересных достопримечательностей России
В список вошли как природные, так и созданные человеком объекты со всей страны.
Долина гейзеров на Камчатке. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) на основе опроса жителей России подготовило рейтинг самых интересных достопримечательностей страны. Всего в список включено 15 объектов, сообщает RT.
Самой интересной достопримечательностью России стала Долина гейзеров на Камчатке. Второе место заняло Большое Яшалтинское озеро, расположенное в Калмыкии. Замыкает тройку лидеров горный хребет Дуссе-Алинь под Хабаровском.
Далее расположились: Ленские столбы в Республике Саха (Якутия) — четвёртое место, замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарской Республике — пятая позиция. Места с шестого по десятое заняли Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утёс Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум в одноимённом крае.
Также россияне посчитали интересными для посещения Иволгинский дацан в Бурятии, Ярославово дворище в Новгородской области, пещеры Хээтэй в Забайкалье, маяк Анива на Сахалине и водопады Руфабго в Адыгее.
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