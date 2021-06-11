Названы 15 самых интересных достопримечательностей России

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) на основе опроса жителей России подготовило рейтинг самых интересных достопримечательностей страны. Всего в список включено 15 объектов, сообщает RT.

Самой интересной достопримечательностью России стала Долина гейзеров на Камчатке. Второе место заняло Большое Яшалтинское озеро, расположенное в Калмыкии. Замыкает тройку лидеров горный хребет Дуссе-Алинь под Хабаровском.

Далее расположились: Ленские столбы в Республике Саха (Якутия) — четвёртое место, замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарской Республике — пятая позиция. Места с шестого по десятое заняли Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утёс Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум в одноимённом крае.

Также россияне посчитали интересными для посещения Иволгинский дацан в Бурятии, Ярославово дворище в Новгородской области, пещеры Хээтэй в Забайкалье, маяк Анива на Сахалине и водопады Руфабго в Адыгее.