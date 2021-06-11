НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названы 15 самых интересных достопримечательностей России

В список вошли как природные, так и созданные человеком объекты со всей страны.

11 июня, 05:03
<p>Долина гейзеров на Камчатке. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Долина гейзеров на Камчатке. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) на основе опроса жителей России подготовило рейтинг самых интересных достопримечательностей страны. Всего в список включено 15 объектов, сообщает RT.

Самой интересной достопримечательностью России стала Долина гейзеров на Камчатке. Второе место заняло Большое Яшалтинское озеро, расположенное в Калмыкии. Замыкает тройку лидеров горный хребет Дуссе-Алинь под Хабаровском.

В заповеднике объяснили, почему Долина гейзеров не сможет принять всех туристов

В заповеднике объяснили, почему Долина гейзеров не сможет принять всех туристов

Далее расположились: Ленские столбы в Республике Саха (Якутия) — четвёртое место, замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарской Республике — пятая позиция. Места с шестого по десятое заняли Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утёс Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум в одноимённом крае.

Также россияне посчитали интересными для посещения Иволгинский дацан в Бурятии, Ярославово дворище в Новгородской области, пещеры Хээтэй в Забайкалье, маяк Анива на Сахалине и водопады Руфабго в Адыгее.

Ранее был назван лучший город России по доступности кафе.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Названы самые популярные смартфоны 2021 года

9 июня, 15:22

Жуткий туризм. Какие мистические места и аномальные зоны стоит посетить в Краснодарском крае

19 июля 2020, 16:30

В России предложили ужесточить онлайн-продажу пневматического оружия

сегодня в 04:04

На Урале после ДТП с семью погибшими задержано ещё два человека

сегодня в 06:04

Как сейчас выглядит приёмный сын Тома Круза и Николь Кидман, которого все считают нелюдимым дикарём

сегодня в 06:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1