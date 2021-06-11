Байдена уличили в отсутствии логики из-за позиции по "Северному потоку – 2"
Расчёт американского президента выглядит неубедительно, отметили в журнале National Interest.
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Автор американского журнала National Interest Майкл Рубин назвал непоследовательным отношение президента США Джо Байдена к "Северному потоку – 2". Журналист напомнил, что ради улучшения отношений с Германией и другими союзниками в Европе США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG.
"Однако логика этого расчёта неубедительна", — отметил Рубин.
Автор считает ироничным противоречивое поведение Байдена в отношении трубопровода, ведь президент США "продвигает" российский проект и одновременно сворачивает те трубопроводы, которые выгодны Штатам, например трубопровод Keystone XL на границе Канады и США.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2". Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.
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