Байдена уличили в отсутствии логики из-за позиции по "Северному потоку – 2"

Автор американского журнала National Interest Майкл Рубин назвал непоследовательным отношение президента США Джо Байдена к "Северному потоку – 2". Журналист напомнил, что ради улучшения отношений с Германией и другими союзниками в Европе США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG.