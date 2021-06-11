Мощный пожар охватил крышу многоэтажки на Сахалине. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Мощный пожар охватил крышу пятиэтажного дома в Южно-Сахалинске. Густой дым распространился по всей улице, в районе отключён интернет, а ГИБДД перекрыла дорогу. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Как сообщает kp.ru, пожар произошёл на крыше дома № 157 по проспекту Мира.

"В микрорайоне всё в дыму. Во дворе все спецслужбы. Провод упал на дорогу. Не все люди ещё выбежали на улицу. Ничего не видно в округе", — комментируют происходящее очевидцы.

По мнению жильцов, возгорание началось вследствие поджога или баловства с огнём. Также не исключается, что причиной пожара стала слабая изоляция, так как люди начали массово включать титаны после завершения отопительного сезона.

"Мы с сыном вдвоём живём здесь. Скорее всего, крыша старая, поэтому загорелась. Здесь всё гнилое, канализация гнилая. Сами видите, какой ужас тут творится. Солнце не видно, всё загораживает дым. Сейчас всё будут заливать и нас зальёт", — отметил сахалинец Анатолий.

Тем временем руководитель агентства по делам ГО и ЧС Сахалинской области Анна Михеева сообщила, что пожар распространился по всей крыше дома. Были эвакуированы 34 человека. На месте работает 28 пожарных и семь спасателей. Завод имени Федотова организовал подвоз воды.