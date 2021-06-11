Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян с угрозой убийством

Телефонные мошенники придумали очередную схему обмана россиян. Теперь они начали вымогать деньги у граждан, угрожая убийством и используя лжеучастковых.

Как пишет РИА "Новости", одному из жителей столицы позвонил на мобильный телефон мужчина и представился участковым. Он рассказал, что в районе якобы действует ОПГ, вымогает деньги и угрожает расправами. При этом звонящий особо выделил, что были "летальные исходы", и оставил свой номер для связи.

Через несколько дней москвичу вновь позвонили, и на этот раз на другом конце линии были те самые представители ОПГ. Голос в телефоне заявил, что за жителем столицы следят уже два месяца, и потребовал перевести деньги, иначе жертву и его родных "зарежут" или "перестреляют". Также преступник запретил сообщать кому-либо об этих угрозах.

Далее ничего не подозревающий гражданин позвонил псевдоучастковому и рассказал ему о вымогателях. Лжесотрудник полиции порекомендовал москвичу перевести деньги, отметив, что будет проводиться спецоперация и преступников схватят. При этом он также призвал никому ни о чём не говорить, чтобы не нарушить "секретность".

Наконец, раздался четвёртый и последний звонок в этой схеме. Вымогатель потребовал немедленно перевести средства, а то к жертве нагрянут прямо домой. Испуганный москвич перевёл 50 тысяч рублей и уже собирался было заложить автомобиль, как вдруг его остановил звонок родственника, который объяснил, что же на самом деле случилось.

Далее гражданин написал заявление в полицию, где рассказал, что участковый с такими именем и фамилией есть, но в последние дни он никому не звонил и даже не работал.