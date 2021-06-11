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Стали известны регионы России с наибольшим неравенством доходов между богатыми и бедными

Вместе с тем эксперты отметили, что благодаря антикризисным мерам, принятым властями, частично удалось выровнять уровень доходов населения.

11 июня, 03:14

Фото © ТАСС / Фотограф

Самый большой разрыв в доходах между богатыми и бедными зафиксирован в России в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщают СМИ.

Так, в ЯНАО заработки богатых превышают доходы бедных в 10,2 раза. 20% жителей региона получают в месяц в среднем около 215,9 тысячи рублей. На другом полюсе находятся люди со средней зарплатой в 21,2 тысячи рублей в месяц. Следом идут Ненецкий автономный округ (201 тыс. против 21,3 тыс.), Москва (177,3 против 20,3), Чукотка и Сахалинская область.

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Меньше всего доходы различаются в Карачаево-Черкесии (37,1 тысячи против 7 тысяч рублей, 5,3 раза), Костромской области (50,7 против 9,5) и Еврейской автономной области (56,2 против 10,4). Похожая ситуация в Хакасии, Крыму, Ингушетии, Кировской, Владимирской и Новгородской областях.

В среднем по стране, по данным аналитиков, доход россиян составил 35,7 тысячи рублей. При этом благодаря антикризисным мерам, принятым властями, частично удалось выровнять уровень доходов населения.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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