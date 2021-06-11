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Страдает каждый пятый: В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах со слухом у переболевших коронавирусом

Там добавили, что после выздоровления симптом проявляется в 1,5–2% случаев на протяжении нескольких недель.

11 июня, 03:04

Фото © ТАСС Сергей Савостьянов

Слух ухудшается у 18–23% пациентов с коронавирусом, однако это осложнение можно вылечить. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при CoViD-19 встречается в среднем у 18–23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический",приводит слова Пшеничной РИА "Новости".

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Эпидемиолог отметила, что после выздоровления симптом проявляется в 1,5–2% случаев на протяжении нескольких недель. Кроме того, иногда после CoViD-19 отмечается острая нейросенсорная потеря слуха. Провоцировать это осложнение может гипоксия слухового центра в случае тяжёлого течения заболевания или приём определённых лекарственных препаратов, однако точные причины до конца не известны. Стоит отметить, что подобное заболевание фиксируется в единичных случаях.

Ранее учёные раскрыли причину появления смертельно опасного осложнения у детей после ковида.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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