Страдает каждый пятый: В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах со слухом у переболевших коронавирусом
Там добавили, что после выздоровления симптом проявляется в 1,5–2% случаев на протяжении нескольких недель.
Фото © ТАСС Сергей Савостьянов
Слух ухудшается у 18–23% пациентов с коронавирусом, однако это осложнение можно вылечить. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при CoViD-19 встречается в среднем у 18–23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический", — приводит слова Пшеничной РИА "Новости".
Эпидемиолог отметила, что после выздоровления симптом проявляется в 1,5–2% случаев на протяжении нескольких недель. Кроме того, иногда после CoViD-19 отмечается острая нейросенсорная потеря слуха. Провоцировать это осложнение может гипоксия слухового центра в случае тяжёлого течения заболевания или приём определённых лекарственных препаратов, однако точные причины до конца не известны. Стоит отметить, что подобное заболевание фиксируется в единичных случаях.
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