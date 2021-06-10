Проценко заявил об усложнении лечения коронавируса из-за мутаций

Медикам стало сложнее лечить пациентов с коронавирусом, поскольку некоторые из заразившихся инфекцией не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии. Такое мнение выразил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтверждённой коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии", — отметил Проценко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По словам врача, это может быть связано с тем, что вирус за время пандемии мутировал.

"Есть ощущение, что меняется вирус, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил своё лицо, мутировал", — добавил специалист.