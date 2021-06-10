Проценко заявил об усложнении лечения коронавируса из-за мутаций
Медик призвал граждан прививаться от ковида, подчеркнув, что "без вакцинации мы этот замкнутый круг не разорвём".
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Медикам стало сложнее лечить пациентов с коронавирусом, поскольку некоторые из заразившихся инфекцией не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии. Такое мнение выразил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
"[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтверждённой коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии", — отметил Проценко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
По словам врача, это может быть связано с тем, что вирус за время пандемии мутировал.
"Есть ощущение, что меняется вирус, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил своё лицо, мутировал", — добавил специалист.
Проценко отметил, что в столичной больнице в Коммунарке свободно около 20% коечного фонда. Медик призвал москвичей и жителей других регионов немедленно прививаться от ковида, подчеркнув, что "без вакцинации мы этот замкнутый круг не разорвём".
Напомним, в последние дни в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. За последние сутки выявлено 11 699 случаев коронавируса, это максимум с 24 февраля. Из них в Москве 5245 (максимальный показатель с 15 января). В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.
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