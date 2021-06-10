НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Проценко заявил об усложнении лечения коронавируса из-за мутаций

Медик призвал граждан прививаться от ковида, подчеркнув, что "без вакцинации мы этот замкнутый круг не разорвём".

10 июня, 19:26
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Медикам стало сложнее лечить пациентов с коронавирусом, поскольку некоторые из заразившихся инфекцией не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии. Такое мнение выразил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтверждённой коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии", — отметил Проценко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Мурашко назвал два региона, где великолепно развивается ситуация с вакцинацией от ковида

Мурашко назвал два региона, где великолепно развивается ситуация с вакцинацией от ковида

По словам врача, это может быть связано с тем, что вирус за время пандемии мутировал.

"Есть ощущение, что меняется вирус, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил своё лицо, мутировал", — добавил специалист.

Проценко отметил, что в столичной больнице в Коммунарке свободно около 20% коечного фонда. Медик призвал москвичей и жителей других регионов немедленно прививаться от ковида, подчеркнув, что "без вакцинации мы этот замкнутый круг не разорвём".

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к вакцинации от CoViD-19

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к вакцинации от CoViD-19

Напомним, в последние дни в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. За последние сутки выявлено 11 699 случаев коронавируса, это максимум с 24 февраля. Из них в Москве 5245 (максимальный показатель с 15 января). В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мурашко назвал два региона, где великолепно развивается ситуация с вакцинацией от ковида

сегодня в 19:21

В Индии потребовали удалить из соцсетей сообщения о местном штамме коронавируса

21 мая, 22:09

Половина взрослых жителей Евросоюза получила как минимум одну прививку от ковида

сегодня в 18:34

Хуже, чем на Премии МУЗ-ТВ: Критик Гаспарян назвал позором спектакль с Бузовой во МХАТе

сегодня в 19:49

Байден и Джонсон обсудили на встрече Россию, Китай, Иран и Афганистан

сегодня в 19:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1