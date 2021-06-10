Половина взрослых жителей Евросоюза получила как минимум одну прививку от ковида

Порядка 185 миллионов взрослых людей в странах Евросоюза (и не входящих в него Норвегии, Исландии и Лихтенштейна) получили как минимум одну прививку от ковида. Об этом свидетельствуют данные, размещённые на официальном портале Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Лидером по этому показателю является Мальта, где хотя бы одну дозу вакцины получило 67,7% от всего взрослого населения. На втором месте оказалась Исландия с показателем 66,5%, а замкнула первую тройку Венгрия (63,7%). А вот обе дозы вакцины получили порядка 100 миллионов граждан.

"Евросоюз уже полностью вакцинировал 100 миллионов своих граждан и почти 50% взрослого населения [сообщества] вакцинированы одной дозой", — рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Великобритании в преддверии саммита G7.