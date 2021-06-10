Половина взрослых жителей Евросоюза получила как минимум одну прививку от ковида
В подавляющем большинстве это разработки зарубежных фармацевтических компаний, в том числе из США.
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Порядка 185 миллионов взрослых людей в странах Евросоюза (и не входящих в него Норвегии, Исландии и Лихтенштейна) получили как минимум одну прививку от ковида. Об этом свидетельствуют данные, размещённые на официальном портале Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Лидером по этому показателю является Мальта, где хотя бы одну дозу вакцины получило 67,7% от всего взрослого населения. На втором месте оказалась Исландия с показателем 66,5%, а замкнула первую тройку Венгрия (63,7%). А вот обе дозы вакцины получили порядка 100 миллионов граждан.
"Евросоюз уже полностью вакцинировал 100 миллионов своих граждан и почти 50% взрослого населения [сообщества] вакцинированы одной дозой", — рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Великобритании в преддверии саммита G7.
Напомним, что сейчас в ЕС одобрен сразу ряд вакцин: разработка американо-германского консорциума BioNTech ("Бионтек") и Pfizer ("Пфайзер"), препарат американской компании Moderna ("Модерна"), вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca ("Астразенека") и препарат американской компании Johnson & Johnson (J&J, "Джонсон энд Джонсон"). При этом в Евросоюзе намерены упростить передвижение привитых или уже переболевших коронавирусом граждан за счёт введения ковид-сертификатов.
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