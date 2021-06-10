Мурашко назвал два региона, где великолепно развивается ситуация с вакцинацией от ковида

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о вакцинации от CoViD-19 в регионах. В связи с этим глава Минздрава особо выделил два субъекта — Белгородскую область и Чеченскую Республику.

"Вакцинация идёт, вакцин достаточно. Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация. Скажем, Белгородская область, Чеченская Республика — последние недели просто прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизации ситуации", — сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".

Однако, добавил министр, есть регионы, где темпы прививочной кампании медленные. В целом же ситуация с коронавирусом в России развивается неравномерно, хуже всего она там, где высокая плотность населения и массово не соблюдаются профилактические меры, отметил глава Минздрава.