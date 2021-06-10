Мурашко назвал два региона, где великолепно развивается ситуация с вакцинацией от ковида
В целом же дела с коронавирусом в России развиваются неравномерно, хуже всего они там, где высокая плотность населения и массово не соблюдаются профилактические меры, отметил глава Минздрава.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о вакцинации от CoViD-19 в регионах. В связи с этим глава Минздрава особо выделил два субъекта — Белгородскую область и Чеченскую Республику.
"Вакцинация идёт, вакцин достаточно. Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация. Скажем, Белгородская область, Чеченская Республика — последние недели просто прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизации ситуации", — сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".
Однако, добавил министр, есть регионы, где темпы прививочной кампании медленные. В целом же ситуация с коронавирусом в России развивается неравномерно, хуже всего она там, где высокая плотность населения и массово не соблюдаются профилактические меры, отметил глава Минздрава.
По его словам, сейчас главная задача — сформировать коллективный иммунитет к ковиду. Отвечая на вопрос о возможном введении новых ограничений, Мурашко призвал не проверять на прочность ни систему здравоохранения, ни собственное здоровье, а следовать рекомендациям врача.
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Напомним, в последние дни в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. За последние сутки выявлено 11 699 случаев коронавируса, это максимум с 24 февраля. Из них в Москве 5245 (максимальный показатель с 15 января). В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток. Кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.
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