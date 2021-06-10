Страны G7 планируют выделить миру 1 млрд доз вакцин от коронавируса

Страны "Группы семи" (G7) планируют выделить миру не менее одного миллиарда доз вакцин от коронавируса, об этом будет объявлено на саммите в городе Карбис-Бэй, сообщает канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Ожидается, что на саммите лидеры G7 объявят о том, что предоставят миру не менее 1 млрд доз вакцин от CoViD-19 через распределение и финансирование, а также разработают план по увеличению производства вакцин", — говорится в заявлении.

Также там отмечается, что в результате успешной программы вакцинации внутри страны Великобритания поделится 100 млн доз вакцины с нуждающимися странами в 2022 году, из них пять млн доз передадут наиболее бедным государствам до конца сентября. 80% запланированного объёма Лондон распространит посредством международной инициативы COVAX — механизма при Всемирной организации здравоохранения, призванного ускорить создание и производство вакцин от CoViD-19, а также их справедливое распределение среди стран мира.