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Страны G7 планируют выделить миру 1 млрд доз вакцин от коронавируса

Ранее стало известно, что на предстоящем саммите премьер Британии Джонсон призовёт коллег вакцинировать весь мир к концу 2022 года.

10 июня, 23:29

Фото © Pixabay

Страны "Группы семи" (G7) планируют выделить миру не менее одного миллиарда доз вакцин от коронавируса, об этом будет объявлено на саммите в городе Карбис-Бэй, сообщает канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Ожидается, что на саммите лидеры G7 объявят о том, что предоставят миру не менее 1 млрд доз вакцин от CoViD-19 через распределение и финансирование, а также разработают план по увеличению производства вакцин", — говорится в заявлении.

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Также там отмечается, что в результате успешной программы вакцинации внутри страны Великобритания поделится 100 млн доз вакцины с нуждающимися странами в 2022 году, из них пять млн доз передадут наиболее бедным государствам до конца сентября. 80% запланированного объёма Лондон распространит посредством международной инициативы COVAX — механизма при Всемирной организации здравоохранения, призванного ускорить создание и производство вакцин от CoViD-19, а также их справедливое распределение среди стран мира.

Премьер Британии Джонсон призовёт лидеров G7 вакцинировать весь мир к концу 2022 года

Премьер Британии Джонсон призовёт лидеров G7 вакцинировать весь мир к концу 2022 года

Ранее в ВОЗ назвали условие победы над пандемией коронавируса.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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