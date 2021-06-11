СМИ: Полузащитник сборной России Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус

Полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой сдал положительный тест на CoViD-19 и может пропустить чемпионат Европы. Об этом сообщает издание "РБ-Спорт".

По данным СМИ, хавбек в четверг прилетел в Санкт-Петербург вместе с остальной сборной, но был изолирован. Вместе с тем известно, что Мостовой уже переболел коронавирусом и у него выработались антитела, поэтому не исключено, что тест дал ошибку. 11 июня у футболиста вновь возьмут анализы.