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СМИ: Полузащитник сборной России Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус

Однако не исключена ошибка, так как игрок уже переболел ковидом и у него даже выработались антитела.

11 июня, 02:27
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой сдал положительный тест на CoViD-19 и может пропустить чемпионат Европы. Об этом сообщает издание "РБ-Спорт".

По данным СМИ, хавбек в четверг прилетел в Санкт-Петербург вместе с остальной сборной, но был изолирован. Вместе с тем известно, что Мостовой уже переболел коронавирусом и у него выработались антитела, поэтому не исключено, что тест дал ошибку. 11 июня у футболиста вновь возьмут анализы.

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Напомним, свой первый матч на Евро-2020 сборная России проведёт в субботу, 12 июня, против Бельгии. В пятницу состоятся тренировка и пресс-конференция главного тренера Станислава Черчесова.

Ранее защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов провёл первую тренировку на поле после травмы.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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