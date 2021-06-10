Ключевой игрок сборной Бельгии Де Брёйне пропустит матч с Россией на Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брёйне не сыграет против команды России в стартовом матче на групповом этапе Евро-2020.

Накануне бельгийцы провели заключительную тренировку на родине перед вылетом в Санкт-Петербург. Игрок английского "Манчестер Сити", получивший травму носа и глазницы в финале Лиги чемпионов, пропускал занятия. Тренировку посетил король Бельгии Филипп, который и поинтересовался у футболиста его состоянием здоровья.

"Я надеюсь сыграть во втором матче. Я всё ещё испытываю небольшую боль, но мне уже гораздо лучше. Время от времени приходится носить солнцезащитные очки, но это не всегда возможно", — подчеркнул Де Брёйне.

Тем временем портал Gol сообщает, что другой звёздный игрок сборной Бельгии — Эден Азар — не выйдет в стартовом составе на матч с Россией. Футболист значительную часть сезона пропустил из-за травм и болезни и ранее признавался, что не готов на сто процентов.

Добавим, что встреча первого тура Евро-2020 между Бельгией и Россией пройдёт в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Команды рассудит испанец Антонио Матеу Лаос. Также нашей сборной предстоит сыграть в Северной столице против Финляндии (16 июня), а в заключительном матче россиян ждёт выездной поединок с Данией (21 июня). А вот бельгийцы после России проведут 17 июня встречу с датчанами, а 21 июня сыграют с финнами.