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Шансы минимальные: Познер — о стартовом матче России на Евро-2020: Посмотрю, как проиграет Бельгии

Журналист не сомневается, что российская команда не сумеет выиграть континентальный титул.

10 июня, 21:46
<p>Фото © ТАСС / Анвар Галеев</p>

Фото © ТАСС / Анвар Галеев

Телеведущий и журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от выступления сборной России на стартующем 11 июня чемпионате Европы по футболу. В беседе с порталом Sport24 он отметил, что не верит в положительный для россиян исход стартового матча против Бельгии.

"Конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии. Шансы у России минимальные. Бельгийцы очень сильны, они классно играют", — сказал Познер.

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Рассуждая о том, выйдут ли россияне из группы на турнире, журналист признался, что шансы на это есть, однако их немного.

"Мяч круглый, всякое бывает. Шансов, конечно, не очень много. Я не могу сказать, что точно не выйдут, а вот то, что они не станут чемпионами Европы, — в этом я на 99,99 процентов уверен", — отметил Познер.

Напомним, встреча первого тура Евро-2020 между Бельгией и Россией пройдёт в субботу, 12 июня. Также нашей сборной предстоит сыграть против Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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