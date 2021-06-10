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Баскетбольный ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в 11-й раз

В финальной серии армейцы не оставили никаких шансов сопернику, победив во всех матчах.

10 июня, 18:45
<p>Фото ПБК ЦСКА</p>

Фото ПБК ЦСКА

Московский ЦСКА стал победителем розыгрыша Единой лиги ВТБ. В третьем матче финальной серии красно-синие переиграли УНИКС со счётом 89:81.

Самым активным на площадке оказался форвард казанцев Джон Браун, оформивший дабл-дабл (25 очков, 11 подборов).

ЦСКА проиграл в "Финале четырёх" баскетбольной Евролиги

ЦСКА проиграл в "Финале четырёх" баскетбольной Евролиги

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счётом 3:0 и в 11-й раз стал победителем турнира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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