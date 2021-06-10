Аттракционы, розыгрыши, мини-футбол: В Петербурге рассказали, что ждёт болельщиков в фан-зонах Евро-2020
Чемпионат Европы стартует уже 11 июня, а 12-го числа сборная России сыграет свой первый матч. Игра против Бельгии пройдёт именно в Северной столице.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Уже 11 июня стартует долгожданный чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса не состоялся. Одним из городов, которые примут матчи, стал российский Санкт-Петербург. В честь этого события в Северной столице появились специальные фан-зоны, где жителей и гостей города ждёт масса развлечений, например мини-футбол, аттракционы и розыгрыши призов на сцене. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Главной площадкой для болельщиков Евро-2020 станет фан-зона на Конюшенной площади. Она начнёт работу 11 июня и завершит после финального матча 11 июля. Как рассказал руководитель компании-оператора Футбольной деревни на Конюшенной площади Дмитрий Лютый, в зоне развлечений и взрослые, и дети смогут найти себе занятия на целый день.
Ещё одна площадка будет работать на Дворцовой площади с 2 июля. По словам председателя комитета по физической культуре и спорту Антона Шантыря, здесь желающие смогут посмотреть матчи четвертьфинала, полуфинала и финала.
Также фан-зона будет работать у "Юбилейного". Вход на все площадки бесплатный, при себе нужно иметь маску.
Ранее Лайф писал о том, что в Петербурге перед ЧЕ по футболу высадят более ста деревьев и полмиллиона цветов.
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