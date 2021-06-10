Бундестаг отклонил резолюцию "Зелёных" с призывом отказаться от "Северного потока – 2"

Бундестаг отклонил резолюцию фракции "Союз-90"/"Зелёные", требовавшей отказаться от газопровода "Северный поток – 2" и пересмотреть курс в отношениях с Россией. Как сообщается на сайте немецкого парламента, за это проголосовало большинство депутатов.

"Предложение было отклонено в ходе прямого голосования большинством в составе фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Альтернативы для Германии" и Левой партии", — говорится в сообщении.

За резолюцию проголосовали сами "зелёные", воздержались свободные демократы.

Ранее "Зелёные" внесли на рассмотрение бундестага резолюцию под названием "Пересмотр курса в политике в отношении России — последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок". В документе утверждалось, что правительству Германии нужно признать вред "Северного потока – 2" для экологии и его ненужность для энергоснабжения Европы.