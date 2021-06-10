Бундестаг отклонил резолюцию "Зелёных" с призывом отказаться от "Северного потока – 2"
В документе утверждалось, что правительству Германии нужно признать вред "Северного потока – 2" для экологии и его ненужность для энергоснабжения Европы.
Фото © ТАСС / Вячеслав Филиппов
Бундестаг отклонил резолюцию фракции "Союз-90"/"Зелёные", требовавшей отказаться от газопровода "Северный поток – 2" и пересмотреть курс в отношениях с Россией. Как сообщается на сайте немецкого парламента, за это проголосовало большинство депутатов.
"Предложение было отклонено в ходе прямого голосования большинством в составе фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Альтернативы для Германии" и Левой партии", — говорится в сообщении.
За резолюцию проголосовали сами "зелёные", воздержались свободные демократы.
Ранее "Зелёные" внесли на рассмотрение бундестага резолюцию под названием "Пересмотр курса в политике в отношении России — последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок". В документе утверждалось, что правительству Германии нужно признать вред "Северного потока – 2" для экологии и его ненужность для энергоснабжения Европы.
Также "Зелёные" призывали немецкий кабмин выступить против закона РФ о нежелательных организациях и противостоять активности в Евросоюзе "российских олигархов".
Как сообщал Лайф, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2". Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.
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