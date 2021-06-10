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СМИ узнали о планах "Яндекса" купить сеть магазинов "Азбука вкуса"

По данным журналистов, целью сделки является усиление взаимодействия между ретейлером и сервисом "Яндекс.Лавка".

10 июня, 22:00
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Компания "Яндекс" начала переговоры о покупке сети супермаркетов "Азбука вкуса". Об этом сообщает издание The Bell.

По его данным, главная цель сделки — это усиление взаимодействия "Азбуки вкуса" с сервисом доставки еды "Яндекс.Лавка". Отмечается, что благодаря сделке "Лавка" сможет быстро нарастить работу в премиальном сегменте, в котором специализируется "Азбука вкуса". К тому же, как отмечает издание, объединение закупок с ретейлером позволит снизить цены для сервиса.

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"Азбука вкуса" подходит под премиальный сегмент "Лавки", тем более что оба проекта активно развивают доставку готовой еды", — пишет издание.

Стоит отметить, что компании являются ключевыми партнёрами. Сервис уже несколько месяцев продаёт кулинарию от "Азбуки", а сам ретейлер недавно отказался от партнёрства с конкурентами "Яндекса" и передал сервису эксклюзив на экспресс-доставку продуктов из супермаркетов.

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Официальных подтверждений о покупке "Яндексом" "Азбуки вкуса" пока не поступало.

Ранее "Яндекс" объявил о покупке интернет-магазина KupiVIP.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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